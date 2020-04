Bonus 600€, pagamento da mercoledì. Gli accrediti di aprile saranno automatici

Al via il pagamento del bonus di 600 euro per autonomi e professionisti. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ieri intanto Palazzo Chigi ha comunicato che l’accredito di 600 euro per il primo milione di domande accolte di bonus per autonomi e professionisti avverrà tra domani e il 17 aprile.

Si tratta delle richieste presentate tra il primo e il due aprile (arrivate fino 4 milioni). Un bonus che il nuovo decreto per l’economia che dovrebbe essere varato entro la fine del mese salirà a 800 euro e dovrebbe essere pagato per aprile e maggio in automatico.

Cioè senza la necessità, scrive il Corriere, di presentare una nuova richiesta, a chi ha già ottenuto i 600 euro di marzo. Inoltre una delle ipotesi sul tavolo dei tecnici per dare un ristoro immediato, una forma di liquidità a fondo perduto, a chi ha dovuto abbassare la saracinesca per via della pandemia è quella della cancellazione del pagamento di tasse e contributi sospesi a marzo e aprile, ipotesi che varrebbe per gli esercizi commerciali e le piccole attività costrette a fermarsi. Negozi, bar, ristoranti, artigiani potrebbero non dover più versare le imposte e rite- nute sospese in questi due mesi.