Bonus anziani, assegni da 1380 euro. Ecco a chi spetta e quando verrà pagato

Bonus anziani, assegni più sostanziosi di 850 euro. Ecco quando verrà pagato

Ok all’aggiunta di 850 all'indennità di accompagnamento per gli anziani. Oggi, il Consiglio dei ministri ha approvato il primo decreto attuativo della legge 33/2023 (che riguarda la riforma dell'assistenza agli anziani), una disposizione prescritta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), su cui l'Italia ha accumulato un ritardo di oltre 20 anni.

Il decreto prevede il riconoscimento per due anni (da gennaio 2025 a dicembre 2026) di una "prestazione universale" agli over 80 gravemente non autosufficienti. Questo include un nuovo assegno di assistenza del valore di 850 euro, oltre ai 531,76 euro dell'indennità di accompagnamento, per un totale di circa 1380 euro al mese.

La platea dei beneficiari è costituita dagli anziani già beneficiari dell'assegno di accompagnamento, ossia ultraottantenni non autosufficienti con bisogno "gravissimo" di assistenza e con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ai 6mila euro. Questa misura riguarda complessivamente 25mila persone.

Il governo ha allocato 500 milioni di euro in totale per questa misura (250 milioni all'anno). Se il budget verrà superato, i requisiti di accesso saranno modificati per restringere la platea. È importante notare che gli 850 euro devono essere utilizzati per pagare badanti o retribuire imprese di servizi di assistenza. Se spesi in altro modo, verranno revocati.

Il decreto, come evidenziato dal Sole 24 Ore, interpreta in modo più restrittivo rispetto alla legge delega 33, la quale non fissava una platea definita né criteri specifici di ISEE o età. Inoltre, la legge delega non prescriveva una quota fissa per la prestazione universale, bensì una somma variabile in base alle esigenze specifiche dell'anziano.

Per finanziare questa misura, il governo attinge da fondi e programmi già attivi: 150 milioni dal Fondo per le non autosufficienze, 250 milioni dal Programma nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" e 100 milioni dalla Missione 5 del PNRR.