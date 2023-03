Bonus asili nido, ecco come fare richiesta. La guida

Bonus Asilo nido 2022



È arrivata la procedura per la presentazione delle domande del Bonus Asilo nido 2022. A comunicarlo è l’Inps con il Messaggio numero 925 del 25 febbraio.

Come si legge su www.leggioggi.it, l’Inps specifica che, in base a quanto stabilito dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238, le risorse per il Bonus Asilo nido nel 2022 aumenteranno di 12,8 milioni di euro, portando il budget complessivo per l’anno in corso a 553,8 milioni di euro.

Per il 2022, inoltre, arriva una novità che servirà a semplificare e velocizzare l’erogazione del bonus: a differenza degli scorsi anni, per ogni mensilità prenotata in fase di allegazione del giustificativo di pagamento, il genitore richiedente potrà autocertificare l’importo richiesto in appositi campi della procedura.

La domanda potrà essere presentata online, accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS e tramite Patronati.

Bonus asilo nido 2022: a chi spetta

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, in possesso dei requisiti richiesti.

L’articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha elevato l’importo del buono fino a un massimo di 3.000 euro sulla base dell’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

La domanda di contributo per l’introduzione di forme di supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore/affidatario convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione e deve essere accompagnata da un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

Bonus asilo nido 2022: come fare domanda

La domanda di contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido deve essere presentata dal genitore o dall’affidatario del minore che ne sostiene l’onere e deve contenere l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2022 fino a un massimo di 11, per le quali si intende ottenere il beneficio.

Come anticipato, è possibile fare domanda:

direttamente online, tramite il portale inps.it;

tramite il supporto dei patronati, utilizzando i servizi gratuiti offerti dagli stessi.