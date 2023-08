Bonus benzina 2023: come funziona, requisiti e quando arriverà

Bonus benzina 2023, l'ipotesi è di una social card una tantum per gli automobilisti a basso reddito

I rincari dei carburanti, con la benzina stabile sulla soglia dei 2 euro al litro, stanno mettendo in seria difficoltà gli italiani. Il Governo quindi potrebbe vedersi costretto a intervenire per calmierare i prezzi in qualche modo oppure sostenere i cittadini in qualche forma.

Dal primo di agosto nelle stazioni di rifornimento è obbligatorio esporre il cartello giornaliero su base regionale con i prezzi medi per i carburanti ma ciò non ha impedito di far schizzare il costo della benzina verde in autostrada nella modalità self service a 2,021 euro al litro e fino a 1,953 euro al litro per il diesel.

Un taglio delle accise è improbabile, dato che costerebbe alle casse dello Stato circa 13 miliardi di euro destinati agli interventi per la prossima Legge di Bilancio come la proroga del taglio del cuneo fiscale per i lavoratori a basso reddito o le rivistazione delle aliquote Irpef.