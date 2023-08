Irpef, cambiano le aliquote: scossa agli stipendi. Verso la flat tax per tutti

Irpef, verso le nuove aliquote. Ecco perchè la riforma rischia di svantaggiare chi guadagna meno. Le proiezioni

Il governo Meloni parte dall'Irpef per cercare di arrivare all'obiettivo finale: la flat tax per tutti. Il primo passo della modifica del fisco va a toccare l'aliquota impositiva unica e cui farà seguito l'individuazione dei principi generali che dovranno illuminare la strada attraverso la transizione dagli attuali scaglioni Irpef fino all’approdo alla tassa unica. Per quanto riguarda la riduzione dell’Irpef, a dare il là - si legge sul Corriere della Sera - è stato il governo Draghi con la legge di Bilancio 2022, che ha fatto scendere da 5 a 4 gli scaglioni, ridefinendo poi anche il valore delle aliquote: al ribasso per il secondo e il terzo scaglione. Dunque, ora il governo Meloni, proseguendo nel solco tracciato dall’ex premier, intende ridurre gli scaglioni da 4 a 3, possibilmente rimodulando le relative aliquote d’imposta.

Chiarite le linee guida della riforma fiscale, se andrà in porto la riduzione a tre degli scaglioni Irpef, quali effetti si avranno in busta paga appena la riforma sarà confermata? Ora, dopo la riforma Draghi, i contribuenti italiani sono divisi in quattro fasce ma per ridurre le aliquote a tre scaglioni queste quattro fasce andranno modificate e accorpate in alcuni casi. In economia pubblica esiste il principio secondo il quale i soggetti che hanno la stessa capacità contributiva devono essere tassati in modo uguale.