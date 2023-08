Illy si divide in 3, riorganizzate le quote. Manovra da 170 mln

Illy cambia tutto, riorganizzate le quote dei soci del gruppo: operazione da quasi 170 mln

Profonda riorganizzazione del Gruppo Illy, leader del caffè, che si fa in tre con una manovra che vale quasi 170 milioni di euro. È stato infatti appena depositato il progetto di scissione non proporzionale asimmetrica della Gruppo Illy Spa a favore di tre società di nuova costituzione denominate Finilly, Sunshine e Exgi. I soci della società scissa parteciperanno al capitale delle beneficiarie in misura non proporzionale e asimmetrica rispetto alla propria quota originaria di partecipazione al capitale del Gruppo Illy.

Così il capitale di Finilly sarà per il 50,78% di Andrea Illy che avrà il restante 49,22% in nuda proprietà e in usufrutto alla madre Anna Rossi Illy (la capostipite); il capitale di Sunshine vedrà il 50,78% di Anna Illy (sorella di Andrea e Riccardo) che avrà il 49,22% in nuda proprietà e in usufrutto a Anna Rossi mentre il capitale Exgi vede la maggioranza (il 50,06%) in mano alla cassaforte di famiglia Raa (la scatola creata lo scorso anno per liquidare Francesco Illy e controllata con quote paritetiche dai tre fratelli Riccardo, Anna e Andrea) e il resto delle azioni in mano a Daria Illy (il 31,3%, con usufrutto al padre Riccardo) e a Riccardo (il 18,64%, con usufrutto a Anna Rossi). Post scissione il capitale di Gruppo Illy vedrà la Raa detenere il 93,7% con Anna e Andrea ciascuno al 3,15%.

Quali asset vengono trasferiti alle 3 newco e con quali valori? A Finilly andrà il 5,5% della operativa Illycaffè per un patrimonio netto contabile di 37,5 milioni di euro; a Sunshine sarà trasferita una quota analoga di pari valore mentre a Exgi finirà il 95% della Polo del gusto (il 2,5% resterà in Gruppo Illy) per un valore di 93,4 milioni, società che controlla i marchi Domori, Dammann Frères, Agrimontana, Prestat, Pintaudi e Achillea. Alla fine Gruppo Illy scenderà dall’80% al 70% in Illycaffè con l’ingresso dei due nuovi soci (Finilly e Sunshine) mentre il 20% resta in mano al fondo Rhone Capital.