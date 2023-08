Nessma tv, peggiora la perdita dell'emittente satellitare africana: bilancio

Nessma tv, le controllate in carico in bilancio a solo un euro ciascuna

Peggiora la perdita Nessma tv, emittente satellitare che opera nel Nord Africa, lanciata quattro anni fa dal gruppo pubblicitario tunisino Karoui&Karoui World che ne detiene il 50% e di cui gli altri azionisti, con quote paritarie del 25% cadauno, sono Prima Tv del finanziere franco-tunisino Tarak Ben Ammar e del tycoon egiziano Naguib Sawiris e Mfe (ex Mediaset), facente capo alla Fininvest della famiglia Berlusconi.

Nei giorni scorsi, infatti, si è svolta l’assemblea dei soci della controllante lussemburghese Nessma Sa che ha approvato il riporto a nuovo il rosso di 8,4 milioni di euro nel 2022 facendo così salire il disavanzo accumulato a 42,6 milioni.

Le controllate sono tre e tutte in carico in bilancio a solo un euro ciascuna: la marocchina Nessma Advertising, la tunisina Nessma Entertainment e la lussemburghese Horizon Media International. Recentemente Ben Ammar ha comunicato lo sbarco di Nessma tv in Italia sul satellite Hot bird visibile sia su Tivusat sia su Sky.