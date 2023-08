Del Mare 1911 non veste più: ok al concordato. E i super clienti non bastano

Del Mare 1911 non veste più: via libera al concordato. Da Luxottica ad Allianz, non bastano i clienti d'oro. E Mediaset ...

Non ce l’ha fatta Del Mare 1911, azienda milanese dalla lunga storia che vende abbigliamento per uomo prêt-à-porter e divise. Non è andato a buon fine, infatti, il procedimento unitario di composizione della crisi in vista della presentazione di un piano concordatario in continuità. Così pochi giorni fa da Caterina Macchi giudice del tribunale meneghino, ha nominato Barbara Pravettoni quale esperto per seguire la procedura stessa, di cui è stata decretata la liquidazione convocando i creditori il prossimo 24 gennaio per l’esame dello stato passivo.

Il tribunale, che aveva dato tempo all’azienda fino al 2 agosto scorso per presentare il piano di concordato, ha poi dato seguito alla richiesta della stessa società avanzata dagli avvocati Valeria Mazzoletti, Riccardo Giojelli e Mattai Sogaro nella quale si spiega che dopo che la Del Mare 1911 e i suoi consulenti (Studio Chiaruttini) avevano approfondito le analisi con possibili investitori “a oggi non sono pervenute offerte tali da poter essere poste alla base di una proposta concordataria concretamente fattibile”, di qui l’istanza “in proprio di liquidazione”.

L’azienda, fondata a Livorno nella seconda metà dell’Ottocento da Samuele Del Mare, vide le generazioni successive trasferire l’attività prima a Torino e poi a Milano dal 1960 mentre le divise hanno acquisito clienti quali Ospedale San Raffaele, Luxottica, Banco Bpm e Allianz Assicurazioni. Al marchio “Del Mare 1911” s’è poi aggiunto quello “Rdm 19.11” che usa materiali d’avanguardia ed è rivolto a un pubblico più giovane.