Prezzi fino al 248% più bassi. Così l'Albania "ruba" i turisti all'Italia

Estate 2023, l'Albania è fino al 248% meno costosa dell'Italia

In Italia i servizi turistici costano fino al 248% in più rispetto alle località balneari dell’Albania. A rivelarlo è Consumerismo No Profi. Questo dato non fa altro che confermare una notizia che ha destato l’interesse di molti negli ultimi giorni: l’Albania si è ritagliata un posto tra le location protagoniste dell’estate 2023 con un boom di turisti senza precedenti.

I prezzi più bassi, logicamente, hanno garantito una maggior affluenza rispetto alle classiche destinazioni diventate molto più costose. Consumerismo No Profit ha dunque messo a confronto prezzi e tariffe delle principali mete balneari italiane e albanesi. Per esempio per dormire sette notti in una delle località di mare più note in Albania, dal 21 al 28 agosto in camera doppia, la spesa minima va dai 175 euro a Valona fino a 420 a Qeparo.