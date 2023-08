Usa soffocati dal debito e Cina in crisi. Il mondo verso il tracollo economico

Dall'Africa alla Cina, passando per gli Usa. L'analisi dei grandi mercati finanziari disastrati

Da qualche tempo sto monitorando i mercati finanziari e immobiliari delle varie Nazioni e Continenti, cercherò di essere il più sintetico ed il più esaustivo possibile. Iniziamo dagli Stati Uniti d'America che sono sempre stati un faro guida per le economie mondiali ed un riferimento valutario. Negli ultimi 30 anni abbiamo assistito a una deregulation sistematica del mondo finanziario americano, con conseguenze che hanno coinvolto tutto il pianeta ed ancora ne sta soffrendo.

A causa di politiche poco accorte nei confronti della popolazione, ma molto attente alle esigenze dei ricchi; si è cominciato a sottrarre risorse che potevano essere destinate al mondo del lavoro (con un debito pubblico del 116,9%) e nel contempo si è preferito fare scelte in forme assistenziali per i più disagiati (leggi Food Stamp, la SNAP, la TANF o la LIHEAP, ma ve ne sono numerose altre), la Medicare (destinata ai cittadini con redditi bassi) e la Medicaid (che copre gli over 65 ed i disabili) e a malapena tamponano le esigenze di una popolazione che si sta avviando ad avere un numero di disoccupati in continua e costante crescita soprattutto fra la popolazione afroamericana e quella senza una istruzione universitaria o senza una specializzazione.

Per ultimo c'è il problema dell'inflazione che è stata gestita dalla Federal Reserve come se fosse il male assoluto e questo ha portato ad una forte restrizione nei consumi ed al conseguente fallimento di migliaia di aziende, al licenziamento dei dipendenti creando nuovi disoccupati. Al momento, non si intravedono particolari sviluppi in senso positivo.