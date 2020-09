Bonus bici e monopattino, nuovo rinvio: rimborsi a partire da inizio novembre

Slitta di nuovo il bonus bici, stavolta a inizio novembre: non è ancora attivo, infatti, il portale del ministero dell’Ambiente che deve renderlo operativo. L’incentivo per la mobilità sostenibile, pensato anche in funzione anti-covid per alleggerire il carico di passeggeri di mezzi pubblico e diminuire il numero di auto in circolazione, arriva a un massimo di 500 euro e copre fino al 60% del costo di acquisto di biciclette, e-bike e monopattini elettrici comprati dal 4 maggio al 31 dicembre 2020. Potrà usufruirne anche chi ha già effettuato l’acquisto, sottoforma di rimborso.

A motivare questo nuovo rinvio la volontà, da parte del ministero dell’Ambiente, di lanciare il portale quando tutti i 210 milioni stanziati saranno disponibili. Le risorse a disposizione, infatti, sono ancora inferiori rispetto a quelle previste. Ai 120 milioni iniziali stanziati dal decreto Rilancio, infatti, vanno aggiunti altri 20 milioni (subito disponibili) previsti dalla legge di conversione del decreto e ulteriori 70 milioni reperiti nell’assestamento di bilancio del ministero dell’Ambiente (per un totale di 210 milioni). Ma questi ultimi saranno utilizzabili solo a fine ottobre. Di qui la decisione di lanciare il portale a inizio novembre, quando tutte le risorse saranno “sul piatto”.

L’obiettivo del ministero è infatti anche quello di evitare il rischio click day, oltre a tenersi la possibilità, in base all’andamento delle richieste, di definire in legge di bilancio un ulteriore stanziamento.