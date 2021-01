Bonus bici, dal 14 gennaio ripartono le richieste per i rimborsi: come fare

Bonus bici, la ripartenza fino al 15 febbraio 2021

Da oggi fino al 15 febbraio scatta l’ultima possibilità per chiedere il rimborso per gli acquisti che rientrano nel bonus bici e monopattino previsti dal Programma sperimentale Buono mobilità, in riferimento alle spese effettuate tra il 4 maggio e il 2 novembre 2020.

Tutti coloro che non hanno ancora ottenuto il rimborso, si legge nella nota del ministero dell’ambiente, anche chi non si è pre-registrato, possono presentare nuova domanda. Il rimborso, secondo quanto riporta QuiFinanza, ha un valore di massimo 500 euro, e copre fino al 60% della spesa sostenuta per l’acquisto di un mezzo di mobilità sostenibile: biciclette, bici a pedalata assistita (e-bike), monopattini e segway, e per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovettura.

Bonus bici, chi può usufruire

Possono usufruire del bonus bici tutti i cittadini che hanno compiuto i 18 anni di età, residenti in un comune con popolazione superiore ai 50mila abitanti. Ma anche, fa sapere QuiFinanza, coloro che vivono nei capoluoghi di Regione, delle Città metropolitane (che in tutto sono 14, tra le quali Milano, Roma, Bologna, Catania e Cagliari) e dei capoluoghi di Provincia.

Bonus bici, ecco come funziona

Innazitutto, possono fare richiesta del rimborso bonus bici solo coloro che avevano presentato la richiesta dei mesi scorsi, i cosiddetti "esclusi". Dopodichè si accede al sito predisposto dal ministero dell'Ambiente (bonusmobilita.it), si inseriscono i propri dati, il valore del bene e la documentazione (fattura o scontrino) che attesta l'acquisto. Per ultimo si richiede il "rimborso bonus bici", il quale verrà erogato direttamento dallo Stato dopo il 15 febbraio 2021.