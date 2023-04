Bonus figli, la proposta Giorgetti. Detrazione di 10 mila euro l’anno

La proposta leghista: detrazione di 10 mila euro l’anno per ogni figlio a carico fino al termine degli studi



Giancarlo Giorgetti lavora sulla riduzione o l’azzeramento delle tasse per le famiglie con figli. Per contrastare la denatalità, come scrive Il Corriere della Sera, il governo gioca la carta dell’agevolazione fiscale. Il ministro in occasione della presentazione del Def, il documento di economia e finanza, aveva già chiarito di voler «tutelare la natalità e le famiglie anche attraverso la riforma fiscale, che privilegerà i nuclei numerosi». Il tema è ora come disegnare la misura.

Secondo il Foglio l’ipotesi più accreditata è l’introduzione di un bonus famiglia sul modello del Superbonus al 110%. Si tratterebbe quindi di un contributo pensato per i genitori con figli. L’idea è che i nuclei familiari con almeno due figli a carico non debbano pagare le tasse o in alternativa possano godere di un sconto fiscale sostanziale.

Il sottosegretario alle Imprese, Massimo Bitonci, in quota Lega, ha spiegato che ridurre la tassazione per le famiglie con uno o più figli a carico «non significa abbandonare l’Assegno unico», che il governo ha indicato nel Def di voler aumentare e che sarà potenziato con il decreto Lavoro. Per il sottosegretario la misura può essere integrata da una detrazione di 10 mila euro l’anno per ogni figlio a carico fino al termine degli studi anche universitari, per tutti i nuclei e senza limiti di reddito». La proposta è sostenuta dalla Lega che chiede un «taglio consistente alle imposte sul reddito per sostenere i nuclei familiari e invertire la rotta dell’inverno demografico».