Bonus revisione 2023: come ottenere il rimborso per la propria auto

Bonus revisione 2023: quali sono i requisiti, come richiederlo e scadenza

Da lunedì 3 aprile è iniziato il terzo e ultimo anno di validità del bonus revisione 2023 o bonus veicoli sicuri. Chi effettuerà la revisione dell'auto, motore o rimorchio nel corso di quest'anno potrà presentare la domanda per ricevere un contributo di 9,95 euro per compensare l'aumento delle tariffe previste nei centri autorizzati. Il costo per la revisione è infatti passato da 66,88 euro a 78,85 euro a causa della tariffa ministeriale (passata da 45 euro a 54,95 euro).

Bonus revisione a chi spetta

Il bonus revisione 2023 può essere riconosciuto a un solo veicolo a motore e solo per una volta, fino all'esaurimento delle risorse disponbili pari a 12 milioni di euro per il triennio 2021-2023. La domanda deve essere presentata dopo aver effettuato la revisione al veicolo.

Bonus revisione 2023 come richiederlo

Potete richiedere il bonus revisione 2023 sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'apposito spazio utilizzando SPID, Cie (Carta d'identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi) entro il 31 dicembre 2023. Non serve allegare alcun tipo di documento ma si devono inserire i dati richiesti dalla procedura online ovvero: data della revisione, codice IBAN per l'accredito, nome e cognome dell'intestatario del conto corrente ed email. Dopo la richiesta del bonus revisione 2023 riceverete un numero di pratica da conservare in caso di assistenza.