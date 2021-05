Boom Supersonic e gli aerei del futuro: "Velocità tripla, a prezzi popolari"

La startup americana Boom Supersonic lancia un nuovo Mach 2.2, che promette di viaggiare tre volte più veloce di qualunque altro aereo commerciale.

“Si potrà andare in qualunque punto del mondo in sole tre ore. E per soli 100 euro”, spiegano dall’azienda.

L’idea di questo nuovo business, non scontata, consiste nel rilancio di un tipo di aereo che era uscito di produzione all’inizio del millennio, per via di un pessimo rapporto tra costi ed impatto ambientale. Entrambi elevatissimi.

Il fondatore e CEO della Boom Supersonic, Blake Scholl, scommette proprio sul Mach 2.2: “O falliamo o cambiamo il mondo”, spiega con franchezza alla CNN.

L’azienda di Denver vuole dare un impulso di innovazione in un settore sostanzialmente fermo da mezzo secolo. Da qui al 2026, secondo gli auspici di Scholl, sarà possibile volare da Londra a New York in tre ore e 15 minuti e da Los Angeles a Sydney in otto ore e mezzo: “Velocizzando in questo modo i viaggi di lavoro o per vacanza cambieremo la vita di tante persone”, aggiunge Scholl.

Altrettanto rivoluzionario è il fatto che gli aerei saranno tutti “carbon neutral” e garantiranno un ambiente di superlusso, a tariffe estremamente popolari.

Secondo gli esperti ci vorranno almeno una ventina d’anni per consolidare questo nuovo approccio al business, posto che riesca ad affermarsi, ma in caso di responso positivo da parte del mercato ci sarebbe davvero la possibilità di rivoluzionare il modo di viaggiare.