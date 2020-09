Borsa, Cdp e Euronext confermano trattative per l'offerta

Ieri i consigli di Amministrazione di Cdp e Cdp Equity hanno deliberato di procedere congiuntamente con Euronext alla presentazione di un'offerta non vincolante per Borsa Italiana in relazione al processo di cessione avviato dal London Stock Exchange Group. E' quanto comunica una breve nota di Cassa Depositi e Prestiti, cui fa seguito la conferma delle trattative anche da parte di Euronext. Euronext conferma di essere attualmente in trattativa con Cdp per presentare un'offerta a London Stock Exchange Group per l'acquisizione del business e delle principali attivita' operative di Borsa Italiana", si legge nella nota che evidenzia come "un ulteriore annuncio verra' fatto al momento opportuno".

Sul dossier Borsa spa gli animi sono sempre piu' concitati, si legge su MF, che ricorda che i contendenti in gara per assicurarsi il gruppo italiano, messo in vendita dal London Stock Exchange, sono tre, ovvero Cdp-Euronext, Six e Deutsche Boerse. La data di consegna per le offerte non vincolanti e' lunedi' 14 settembre. Due di questi contendenti stanno creando cordate anche con investitori italiani per aggiudicarsi un asset che il governo ha definito strategico.

Da un lato Cdp Equity ha siglato un memorandum of understanding con la federazione Euronext a guida francese, che raccoglie gia' sei listini, fra cui Parigi e Amsterdam. Ebbene, accanto a questa prima cordata puo' scendere in campo Intesa Sanpaolo, come ha anticipato MF-Milano Finanza. Secondo quanto risulta a MF da fonti a conoscenza del dossier, il gruppo guidato da Carlo Messina, dopo aver chiuso l'operazione con Ubi, è disponibile a entrare in scena assieme ad altri investitori istituzionali quali fondi pensione, banche e assicurazioni. Intanto il Ceo di Euronext, Stephane Boujnah, e' stato a colloquio a Roma con il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri per fare il punto sulle trattative fra Italia e Francia quanto a prezzo da proporre per rilevare Borsa e la governance futura della stessa holding Euronext, nel caso la cordata risulti vincitrice. La forchetta di prezzo per ora va da 3,3 miliardi fino a circa 3,7 miliardi.

Gli inglesi hanno attese piu' alte, attorno a 4 miliardi, e a questa cifra possono arrivare i grandi contendenti, gli svizzeri di Six, per i quali "money is not an issue". Il rivale piu' temibile della cordata ieri ha confermato di star lavorando per presentare la sua offerta a Lse. Non quotato e molto liquido, Six ha appena rilevato per 2,8 miliardi di euro Bme, la borsa spagnola, offrendo un premio del 40% e mettendo cosi' un piede nei mercati Ue. Assistito in Italia da Equita, Six si sta presentando a importanti imprenditori e alle maggiori forze politiche grazie anche a un testimonial d'eccezione. Prima di tutto ha chiesto il sostegno di Andrea Bonomi, a capo di Investindustrial, per cercare consenso fra gli imprenditori italiani.

Ora sta facendo girare fra Roma e Milano lo stesso ceo di Bme, Javier Hernani Burzaco, che sta spiegando come il gruppo di Zurigo lasci che Madrid operi in piena indipendenza, senza nemmeno consolidare contabilmente l'asset appena acquisito. Infatti il progetto di Six per Borsa, secondo quanto risulta a MF, e' sposare la finanza svizzera con l'industria italiana, mantenere il marchio Borsa spa e lasciare piena indipendenza e operatività ai manager attuali.