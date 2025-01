Borsa, Europa positiva nel giorno della Bce. A Piazza Affari scivola Stm dopo le stime sotto le attese

Borse europee positive nel giorno della Bce: attesa per la decisione sui tassi

I mercati sono ottimisti il giorno del direttivo della Bce. Secondo la maggior parte degli economisti, il tasso di riferimento dovrebbe scendere di 0,25 punti base al 2,75%. Si tratterebbe del quinto calo da giugno e del quarto consecutivo.

I policymaker dell'Eurotower si aspettano ancora che l'inflazione torni al loro obiettivo del 2% entro la fine dell'anno, nonostante l'aumento dei prezzi dell'Eurozona nell'ultimo trimestre del 2024 al 2,4% a dicembre. Secondo gli esperti, in conferenza stampa il Presidente della BCE Christine Lagarde lascerà probabilmente aperta la porta a ulteriori tagli dei tassi nel corso dell'anno.

Tuttavia, ci sono diversi fattori che indurranno i membri del board dell'Eurotower a non affrettarsi ad agire, prima fra tutti l'incertezza dovuta all'impatto delle politiche dell'amministrazione Trump. Ieri la Fed ha lasciato invariati i tassi e Powell ha detto che non sono in programma tagli per quest'anno.

A Francoforte il Dax si attesta a 21.681,25 punti (+0,27%) mentre l'Ftse 100 di Londra avanza a 8.564,20 punti (+0,07%). Bene anche Parigi dove il Cac 40 a quota 7.903,42 punti e' in rialzo dello 0,39%

La Borsa di Milano dopo un apertura in lieve rialzo nel giorno della Bce si indebolisce. L'Ftse Mib segna +0,06% a 36.392 punti. Pesante sul listino Stm che cede oltre il 6% dopo aver riportato nel 2024 un utile in calo del 63% a 1,56 miliardi di dollari (1,5 miliardi di euro) e un fatturato a 13,26 miliardi di dollari (12,74 miliardi di euro) in flessione del -23,2%. Male anche Campari (-1,69%), Interpump (-0,97%) e Nexi (-0,77%).

Ancora in flessione Mps (-0,51%) dopo l'ops su Mediobanca (-0,51%). In evidenza Prysmian (+3,27%), Iveco (+2,26%), Buzzi (+1,95%) e Leonardo (+1,73%). Generali in rialzo nelle prime fasi di seduta dopo la presentazione del Piano al 2027 che prevede di distribuire ai soci 7 miliardi di dividendi, di generare cassa per oltre 11 miliardi, un buyback di almeno 1,5 miliardi e di aumentare l'utile per azione dell'8-10% medio annuo nel periodo. Il titolo della compagnia assicurativa sale dello 0,50% a quota 30,22 euro per azione. L'euro procede poco mosso: passa di mano a 1,410 sul dollaro (-0,09%) il giorno che la Bce si pronuncera' sui tassi.

Sembra scontato che taglierà il costo del denaro di un altro 0,25% portando il tasso di riferimento al 2,75%. In calo invece il dollaro per il colpo di freno della Fed nell'allentamento della politica monetaria: passa di mano a 154,62 sullo yen, giu' dello 0,40%). La moneta unica viene scambiata invece a 161 yen (in ribasso dello 0,46%) mentre sulla sterlina a 0,8372 pence (+0,05%). Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi viaggia stabile sopra i 107 punti, in linea con la chiusura di ieri. Il rendimento dei titoli di Stati decennali si attesta al 3,627%.