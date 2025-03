Borsa, la guerra dei dazi non scuote l'Europa. A Piazza Affari brillano gli industriali, con Prysmian in testa

Come vanno oggi i mercati

Le Borse europee accelerano dopo un avvio in rialzo che mette fine alle due passate giornate nere. A trainare i listini è il crescente ottimismo su un potenziale cessate il fuoco in Ucraina. Ieri Kiev ha annunciato che avrebbe accettato la proposta di una tregua di un mese mediata dagli Stati Uniti, spingendo Washington a ripristinare gli aiuti militari e la condivisione di intelligence con l'Ucraina. Quando è passata circa un'ora e mezza dall'inizio delle contrattazioni, Londra sale dello 0,6%, Francoforte dell'1,6% e Parigi dell'1,2%. Bene anche Milano che segna +1,3%.

A Piazza Affari brillano gli industriali, con Prysmian in testa. Le banche recuperano terreno, con Banca Popolare di Sondrio in evidenza (+2,58%) nel giorno della presentazione del piano strategico e dell'annuncio di utili cumulati per 1,8 miliardi nel triennio 2025-2027. Bene anche Brunello Cucinelli (+1,39%), sostenuta dal giudizio positivo di Morgan Stanley. Stellantis (+0,10%) tenta un rimbalzo dopo il tonfo di oltre il 5% della vigilia, mentre gli investitori restano cauti sulle prospettive del gruppo, sotto pressione per le minacce di dazi su alluminio e acciaio da parte di Trump. In controtendenza Leonardo-Finmeccanica, che dopo il rally da inizio anno subisce prese di profitto all'indomani della presentazione dei nuovi target del piano industriale.

Lo spread tra Btp e Bund apre a 105 punti, in calo rispetto ai 108,1 della chiusura di ieri. Il rendimento cala si attesta al 3,95%.