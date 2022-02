Borsa, la tregua in Ucraina spinge in rialzo l'Europa. A Milano vendite su Bpm

Borse europee con il segno più, a Piazza Affari il Ftse Mib sale di mezzo punto percentuale

La tregua in Ucraina distende i listini europei: apertura con il segno più per le Borse europee che cercano di consolidare il deciso progresso della vigilia, arrivato grazie all'allentamento delle tensioni Mosca-Usa-Kiev. A Piazza Affari il Ftse Mib sale di mezzo punto percentuale, a Parigi il Cac40 dello 0,48% e a Francoforte il Dax40 dello 0,43%.

Il ritiro dal confine con l'Ucraina di parte delle truppe russe ha ridotto le tensioni tra Russia e Occidente anche se il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ritiene che "l'invasione russa resti un rischio concreto". Per la Russia si tratta di un ritiro programmato al termine di una serie di esercitazioni.

Intanto continua la pubblicazione delle trimestrali e nella serata europea saranno resi noti i verbali dell'ultima riunione del Fomc, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve, dal quale il mercato spera di trovare maggiori indicazioni per capire l'entità del primo rialzo dei tassi previsto a marzo e sul ritmo che la banca centrale americana vuole seguire per alzare i tassi nel corso del 2022.

Sul fronte macro, dagli Usa arriverà una nuova tornata di dati e si guarda soprattutto alle vendite al dettaglio, ai prezzi all'import e alla produzione industriale tutti del mese di gennaio. Per quanto riguarda l'Europa, si aspetta il dato sulla produzione industriale della zona euro di dicembre e sale anche l'attenzione sulla Banca centrale europea e su quello che fara' per fronteggiare l'inflazione.

Parlando al Financial Times, Isabel Schnabel - membro del comitato esecutivo della Bce - è apparsa con un atteggiamento da "falco", dichiarando che l'istituto di Francoforte non può ignorare un aumento "senza precedenti" dei prezzi delle case quando affronta le stime sull'inflazione.

Tornando ai titoli, a Piazza Affari avvio subito in rosso per Banco Bpm (-2,5%) che paga i realizzi dopo il balzo registrato sulla scia dell'attesa che la banca possa essere protagonista del risiko bancario. Segno opposto per Prysmian (+2,51%) scattata in testa al Ftse Mib, quando Leonardo consolida il buon progresso della vigilia e anche questa mattina mette a segno un +1,62%.

Fuori dal segmento principale, poco mossa Mps (+0,10%), dopo che la banca ha definito "indiscrezioni che non trovano alcun fondamento in iniziative avviate" le voci riportate dalla stampa circa la necessita' di un aumento di capitale da 3,5 miliardi di euro.

Sul fronte dei cambi, l'euro passa di mano a 1,1377 dollari (1,1365 ieri) e a 131,589 yen (131,46), mentre il dollaro/yen si attesta a 115,647 (115,68). Infine, per quanto riguarda il prezzo del petrolio, il contratto scadenza Aprile sul Brent sale dello 0,6% a 93,84 dollari al barile e quello consegna Marzo sul Wti dello 0,62% a 92,64 dollari al barile.

Avvio in rialzo anache per lo spread tra BTp e Bund. Nelle prime battute il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a quota 169 punti base, in aumento dai 166 punti del closing della vigilia. Sale anche il rendimento del BTp decennale banchmark che ha segnato una prima posizione al 2,02%, oltrepassando così la soglia del 2% per la prima volta dal maggio del 2020. Ieri il BTp decennale benhcmark aveva chiuso con un rendimento all'1,98 per cento.