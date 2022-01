Bper alza l'offerta per Banca Carige. Borsa, il titolo vola in attesa del Fitd

Il risiko bancario sotto i riflettori di Piazza Affari, Banca Carige incassa un segno più. Oggi la riunione del Fondo interbancario

Banca Carige e Bper Banca, protagoniste del prossimo risiko bancario, finiscono sotto i riflettori di Piazza Affari nel giorno in cui il Fitd, il fondo interbancario di tutela dei depositi, dovrà decidere sul futuro dell'istituto ligure. In particolare, Banca Carige vola in Borsa incassando in apertura un 3,3% a 0,90 euro. In rialzo anche Bper che guadagna lo 0,7% a 1,92 euro.

A pagare la recente mossa di Bper che ha "ammorbidito" l'offerta presentata al Fitd per rilevare la quota dell'88% dell'istituto ligure. Secondo le ultime indiscrezioni, la popolare emiliana avrebbe migliorato la propria proposta limando l'onere a carico del Fondo interbancario a circa 600-700 milioni rispetto al miliardo precedentemente indicato.

L'offerta non vincolante originaria prevedeva l'acquisto a un prezzo simbolico di 1 euro, previa ricapitalizzazione per 1 miliardo di Carige, e successiva Opa sul restante capitale a 80 centesimi.

Intanto cresce l'attesa per la decisione del Fitd: nel pomeriggio il comitato di gestione del Fondo Interbancario di tutela dei depositi si riunirà per tirare le somme sulle tre proposte ricevute: oltre a Bper infatti, tra i pretendenti alla banca ligure, secondo gli ultimi rumors, ci sarebbero anche Crédit Agricole Italia e il fondo Cerberus.