Borsa, Milano apre in rosso. Btp 10 anni al 5% per la prima volta dal 2012

Btp a 10 anni, il rendimento tocca il 5% per la prima volta dal 2012. Spread a 198 punti

Prime fasi in calo per la Borsa di Milano con il Ftse Mib che arretra dello 0,99% a 27.209 punti. Piazza Affari, in linea con gli altri principali listini europei, è intimorita dall’ipotesi che i tassi di interesse statunitensi restino più alti per un periodo più lungo, dal sell-off obbligazionario e dalla destituzione di Kevin McCarthy dalla carica di presidente della Camera degli Stati Uniti.

Tra le blue chips, pagano dazio i finanziari con Mps -0,28%, Banco Bpm -0,51%, Generali -0,90%, Unicredit -1,25%, Mediobanca -0,65% e Intesa -1,09%. Contrastati gli energetici principali: Eni ed Enel segnano rispettivamente -0,34 e +0,29 per cento. Tim cede l’1,27% a 0,2883 euro per azione. Infine, per quanto riguarda gli industriali, Stellantis perde l’1,38%, Pirelli a -0,6% e Leonardo -1,30%.

Non si allenta la tensione sul mercato obbligazionario, con lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi a 198,4 punti in avvio, in rialzo rispetto ai 196,3 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp decennale è salito sopra il 5% (5,024%), ai massimi dal 2012 e ora viaggia al 4,953%. L'ultima volta che il rendimento decennale si è spinto sopra il 5% era il 12 novembre 2012 quando toccò il 5,019%.

Come riporta l’Agi, sul fronte valutario, l’euro apre poco mosso e resta sotto la soglia di 1,05 dollari, toccando il livello più basso da dicembre 2022, mentre gli investitori si sono rivolti al dollaro dopo i recenti dati economici Usa forti e l’approvazione del disegno di legge sui finanziamenti volto a evitare lo shutdown del governo federale. La valuta comuna passa di mano a 1,0469 dollari (+0,06%) e 156,22 yen (+0,17%).

In rialzo il cambio dollaro/yen a 149,12. I trader hanno anche valutato i segnali di allentamento delle pressioni inflazionistiche e il rischio incombente di una recessione all'interno del blocco, il tutto tenendo conto dell'atteggiamento aggressivo della Bce. I dati della scorsa settimana hanno rivelato che il tasso di inflazione a settembre è rallentato più del previsto al 4,3%, segnando il livello più basso da ottobre 2021, mentre il tasso di base è sceso al minimo di un anno al 4,5%. Tuttavia, entrambi i tassi sono rimasti ben al di sopra dell'obiettivo della Bce del 2%.