Borsa, Milano in profondo rosso. Banche sofferenti, cresce lo spread

Borsa, Europa in ribasso. In calo i titoli delle banche

Avvio pesante per Piazza Affari, in linea con gli altri indici europei e con la chiusura in negativo di Wall Street. Gli investitori sono preoccupati per la possibile escalation in Medioriente e non sembrano aver reagito per i dati sull'economia cinese nei primi tre mesi dell'anno (+5,3% rispetto al 2023, più delle attese al 4,6%).

In Italia oggi si attende la lettura finale dell'inflazione di marzo, con il consensus che è per una conferma del preliminare all'1,3% su anno armonizzato. Ai primi scambi, l'indice Ftse Mib registra un forte ribasso dell'1,59%, a 33.415 punti. Nel resto d’Europa, Francoforte segna -1,38%, Londra avvia gli scambi a -1,46% e Parigi a -1,59%.

Spicca sul listino l'andamento in rosso di Stellantis, nel giorno dell'assemblea: -2,64%. Altri titoli in rosso riguardano Finecobank -2,16%, Prysmian -2,15% e Banca Popolare di Sondrio -1,98%. Tra i bancari, anche Unicredit è in notevole ribasso (-1,85%) e Intesa Sanpaolo (-1,7%) mentre tra gli energetici, Tenaris segna il -1,98%.