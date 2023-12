Borsa, Piazza Affari poco mossa. Sul listino spicca Saipem, male le banche

Borsa, Piazza Affari poco mossa. Spread a sopra i 150 punti

Le Borse europee aprono in cauto rialzo al rientro dalla pausa natalizia, dopo che gli ulteriori segnali di allentamento delle pressioni inflazionistiche negli Stati Uniti hanno rafforzato le aspettative di un taglio dei tassi di interesse da parte della Fed per il prossimo anno. Sul fronte macro, intanto, sarà una giornata tranquilla in tutta Europa. Nei primi scambi a Londra, l'indice Ftse 100 sale dello 0,46% a 7.733,25 punti, a Francoforte il Dax guadagna lo 0,09% a 16.720,50 punti, a Parigi il Cac40 lo 0,01% a 7.569,30 punti e Madrid in controtendenza perde lo 0,18% a 10.086 punti. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib è piatto a 30.352,38 punti. Spread tra Btp e Bund in lieve progresso in avvio di giornata a 158 punti, contro i 156 della chiusura di venerdì scorso. Il rendimento del decennale rimane stabile al 3,544%, contro il 3,55% precedente, ai livelli minimi da agosto 2022. Sul listino milanese spicca Saipem in rialzo dell'1,8% a 1,473 euro. Seguono Iveco, Moncler e Diasorin. Male invece le banche: Bper Banca lascia sul terreno lo 0.82%, Banco Bpm lo 0,52%, Unicredit lo 0,45% e Mediobanca lo 0,4%.