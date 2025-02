Borsa, l'Europa tiene i rialzi. Piazza Affari sale trainata dai conti di Poste e la ristrutturazione di Campari

Borsa, a Piazza Affari Leonardo schiaccia l'acceleratore dopo i conti (+3,36%)

Borse europee ancora in rialzo. A metà seduta proseguono in moderato rialzo sulla scia dei listini asiatici, sostenuti a loro volta dagli acquisti sul comparto tech in scia ai conti di Alibaba. A metà giornata il Ftse Mib di Piazza Affari guadagna lo 0,38%, mentre nel resto del Vecchio Continente Parigi sale dello 0,43%, Francoforte dello 0,2% e Londra dello 0,12%. Cali frazionali per Amsterdam (-0,05%) e Madrid (-0,07%).

A guidare i rialzi a Milano è Campari (+4,96%) dopo le notizie di una ristrutturazione organizzativa per garantire il ritorno alla sostenibilità finanziaria nel medio-lungo termine. Tra gli industriali in luce Leonardo (+1,44%), che recupera dopo la chiusura negativa di ieri seguita alla pubblicazione di conti 2024 in crescita.

E dopo che gli analisti hanno alzato il target price a 37 euro. Avanzano Stm (+1,71%), Stellantis (+1,35%), Tenaris (+1,65%). Bene il lusso con Moncler (+2,32%) e Cucinelli 8+1,76%). In luce Poste Italiane che accelera e va a +2,34% a 14,90 euro per azione, dopo la presentazione dei conti. Ha chiuso il 2024 con ricavi in aumento del 5% su base annua, a 12,6 miliardi di euro e l'utile netto "più alto mai registrato" pari a 2,01 miliardi (+4,1%). Contrastato il comparto bancario con Unicredit -0,59%, Intesa +0,27%, Mps +1,62%, Banco Bpm +0,29%, Mediobanca -0,18%, Bper -0,06%, Popolare di Sondrio +0,7%.

Sul fronte valutario, l'euro viaggia in lieve calo nel cambio sul dollaro a 1,0466 (-0,31%), la divisa comune guadagna (+0,1%) sullo yen a 157,35. Cambio dollaro/yen in favore del biglietto verde (+0,42%) a 150,32. Quanto alle obbligazioni, lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è in lieve rialzo a 108,6 punti, rispetto ai 107,6 punti dell’avvio. Il rendimento dei titoli di Stato decennali si attesta al 3,57%.