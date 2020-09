Borsa, rimbalzo dopo la giornata nera di ieri. Milano +0,6%

Borse europee, rimbalzano e rafforzano i guadagni

Le Borse europee rimbalzano e rafforzano i loro guadagni, dopo la nuova giornata nera, la terza consecutiva, di Wall Street. Londra sale dello 0,96%. A Milano l'indice Ftse Mib segna +0,6%. Francoforte guadagna lo 0,88% e Parigi lo 0,62. La Borsa di New York ha terminato la seduta in profondo rosso e il Nasdaq e' sprofondato, riportando un calo di oltre il 4%. Il Dow Jones ha invece lasciato sul terreno il 2,25% mentre lo S&P il 2,78%. Tesla ha riportando un -21,06%. Sui listini pesa anche la notizia che AstraZeneca ha interrotto la sperimentazione in fase avanzata di uno dei principali vaccini candidati anti-Covid-19 a causa di una malattia inspiegabile in un partecipante allo studio.

Titoli Stato, spread Btp/Bund in leggero calo dopo asta Bot

Dopo aver aperto poco mosso a quota 157, lo spread tra i Btp decennali italiani e gli omologhi Bund tedeschi è in leggera discesa dopo l'asta dei Bot annuali che hanno visto i tassi di rendimento calare ai minimi da febbraio. Il differenziale si colloca ora 155,4 con un tasso dell'1,059%.