Borsa, Saipem profondo rosso (-21,72%): giugno amaro per Piazza Affari

Borsa, Piazza Affari perde il 2,47%: i mercati azionari temono la recessione

Chiusura di seduta in netto arretramento per il mercato azionario, che termina il semestre come peggio non ci si poteva aspettare. L'indice Ftse Mib segna un calo del 2,47% a 21.923 punti, ai minimi da novembre 2020, risentendo dei timori per una recessione che potrebbe essre innescata dalle misure anti inflattive delle banche centrali. Il forum tenuto a Sintra non ha dissipato le incertezze, anzi le ha rinfocolate dopo le dichiarazioni in particolare del presidente della Fed, Jerome Powell.

In un clima complessivamente negativo, Piazza Affari ha fatto peggio delle altre borse europee, colpita in particolare dalle debolezza dei titoli bancari, dopo che il capo della vigilanza della Bce, Andrea Enria ha affermato che la Bce vuole chiedere agli istituti di credito di inserire nei loro business plan lo scenario di una possibile recessione e di utilizzare questa nuova base di calcolo per approvare le proposte. Intesa cede così il 5,12%, Unicredit il 5,26%, Bper il 3,92%. Mps cede ancora il 2,96% dopo i forti cali dei giorni scorsi sui timori per la ricapitalizzazione.

Tra le blue chip Stellantis giù del 3,26%, Tim -4,40%, Pirelli -3,63%. Nell'energia Eni -2,36%, Enel -3,37%. Tengono i farmaceutici, mentre Moncler sale dello 0,32%. Saipem segna oggi una perdita del 21,72% delle azioni. Chiusura in lieve progresso per l'euro sul dollaro. La valuta comune dopo un avvio stentato di seduta ha recuperato terreno chiudendo a 1,0466 dollari, con un +0,2%. Euro in calo invece rispetto allo yen, a 142,00 (-0,4%), con la divisa giapponese che si rafforza anche sul dollaro; quest'ultimo viene trattato a 135,69 in calo dlelo 0,6%.

Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi si muove in rialzo tornando sopra quota 200 punti, a 204,8, contro i 198 della chiusura di ieri. Il rendimento dei titoli italiani scende al 3,371%, ai minimi dall'inizio del mese.