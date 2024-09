Borsa, tech e Asia spingono l'Europa: listini positivi. A Piazza Affari corre il lusso

Borsa, l'Europa ritrova l'ottimismo: listini positivi. A Milano spiccano Moncler e Cucinelli

Le borse europee ritrovano l'ottimismo: Parigi sale dell'1,35% seguita da Francoforte (+1,15%) e Madrid (+1,98%). Piazza Affari viaggia positiva in linea con le altre piazze europee. Sui mercati prevale l'ottimismo in risposta al pacchetto di stimoli della Cina e alle segnalazioni di misure aggiuntive prese in considerazione da Pechino per sostenere l'economia del Dragone. Occhi puntati anche sui previsti interventi di oggi del governatore della Fed, Jerome Powell, e del presidente della Bce, Christine Lagarde, nonchè dei dati sul Pil Usa.

L'Ftse Mib avanza dell'1% a 34.177, 73 punti. Sul listino in evidenza il comparto del lusso con Brunello Cucinelli a +4,76% e Moncler a +3,75%. Bene anche Stm (+3,1%) e Campari (+2,3%). In forte calo invece i titoli energetici con il prezzo del petrolio in profondo rosso, Wti e Brent perdono oltre il 2%. Saipem cede il 3,17%, Eni cala del 2,56%, debole anche Tenaris (-0,33%).

L'euro guadagna terreno sul biglietto verde e viene scambiato a 1,1150 dollari (+0,17%) ed è in rialzo anche sullo yen a 161,33 (+0,11%). Poco mosso il cambio dollaro/yen a 144,68 (-0,04). La valuta europea è sostenuta dalle notizie positive che arrivano dalla Cina sulle misure di stimolo all'economia e dai segnali da parte dei funzionari della Fed che hanno incoraggiato gli investitori. Tuttavia, le aspettative per un taglio dei tassi da parte della Bce sono aumentate dopo gli ultimi dati macro deludenti. Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi viaggia a 132,5 punti, in calo rispetto ai 135 della chiusura di ieri. Il rendimento cala al 3,495%.