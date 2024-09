Unicredit acquisisce il 9% di Commerzbank e cresce in Borsa del +2,3%

UniCredit, acquistato il 9% di Commerzbank: registrata una crescita in Borsa del +2,3%

UniCredit ha annunciato di aver acquisito una partecipazione azionaria pari al 9% del capitale sociale di Commerzbank AG, una delle principali banche tedesche. La notizia, diffusa dalla stessa UniCredit, ha immediatamente avuto effetti positivi sui mercati, con il titolo della banca italiana che ha registrato un incremento del 2,3% a Piazza Affari, toccando quota 36,92 euro per azione. Di questo 9%, una quota pari al 4,49% è stata acquistata attraverso un'operazione di accelerated book building condotta per conto della Repubblica Federale di Germania, in linea con la volontà di quest’ultima di ridurre la propria partecipazione in Commerzbank. La restante parte delle azioni è stata acquisita attraverso operazioni sul mercato.

UniCredit ha espresso in una nota ufficiale il proprio supporto agli attuali consigli di gestione e di sorveglianza di Commerzbank AG, riconoscendo i progressi compiuti nel migliorare le performance della banca tedesca negli ultimi anni. UniCredit ha annunciato la volontà di esplorare, insieme a Commerzbank, possibili opportunità di creazione di valore per gli stakeholder di entrambe le banche, mantenendo una visione strategica a lungo termine. Ogni decisione riguardo alla partecipazione sarà basata sulla coerenza con i rigidi parametri finanziari di UniCredit, che, come sottolineato dalla banca, sono stati chiaramente e costantemente comunicati al mercato.

Inoltre, al fine di mantenere la massima flessibilità, UniCredit ha dichiarato che, se necessario, presenterà alle autorità competenti le richieste autorizzative per poter eventualmente superare la soglia di partecipazione del 9,9% in Commerzbank AG. Il management di UniCredit ha ribadito il proprio impegno nel proseguire l'esecuzione del piano UniCredit Unlocked, un programma mirato a una crescita redditizia sostenibile e a garantire distribuzioni per tutti gli azionisti.

L'operazione avrà un impatto marginale sul CET1 ratio di UniCredit, pari a circa 15 punti base, e non influirà sulla politica di distribuzione dei dividendi esistente, un aspetto particolarmente importante per gli investitori. L’acquisizione del 9% di Commerzbank AG da parte di UniCredit ha avuto ripercussioni immediate sui mercati finanziari. A Piazza Affari, il titolo UniCredit ha registrato una crescita del 2,3%, riflettendo l'ottimismo degli investitori riguardo alla strategia espansiva e alle prospettive future del gruppo bancario italiano.