Borse altalenanti dopo il lunedì nero. Milano rimbalza in apertura, ma vira in negativo

Borse europee: virano in calo a metà mattina

Le Borse europee virano in calo in una seduta che si preannuncia volatile. A Parigi il Cac 40 cede lo 0,61%, a Francoforte il Dax scende dello 0,20% e a Londra l'Ftse 100 cala dello 0,36%. In flessione anche per Milano a -0,69%.

Borsa Milano: fallisce rimbalzo, Ftse Mib -0,70%

Dopo le due sedute in profondo rosso e l'apertura in rialzo di questa mattina, la Borsa di Milano vira in negativo fallendo il rimbalzo. Il Ftse Mib cede ora lo 0,7% a 31.075 punti.

Borsa Tokyo: Nikkei rimbalza e chiude in rialzo del 10,2%

La Borsa di Tokyo ha chiuso in forte rialzo, dopo il calo storico di ieri dovuto ai timori di una recessione negli Stati Uniti e al forte aumento dello yen sulla scia della stretta monetaria in Giappone. Dopo il crollo del 12,4% di lunedì, il principale indice Nikkei è rimbalzato del 10,23% a 36.675,46 punti, registrando la più grande impennata in una singola seduta della sua storia. Il Topix ha guadagnato il 9,3% a 2.434,21 punti.

