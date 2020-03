Borse, il bazooka di Trump mette il turbo. Su Milano, spread in calo

Apertura in rialzo a Piazza Affari ​con l'indice Ftse Mib che segna +1,76% a quota 17.246. Si allenta ancora la pressione sui titoli di Stato: lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 187 punti, dopo aver chiuso ieri a quota 189 punti. Il rendimento del decennale scende all'1,541%.

Le Borse europee aprono in rialzo dopo che i negoziatori hanno annunciato un'intesa sul pacchetto di aiuti all'economia Usa da 2.000 miliardi di dollari. Londra sale dell'1,4% a 5.532 punti. A Milano l'indice Ftse Mib cresce del 2,91%. Francoforte guadagna il 2,91% a 9.994 punti, Parigi il 2,08% e Madrid il 3,36%. ​Ieri a Wall Street il Dow Jones ha registrato la miglior seduta dal 1933, chiudendo a +11% per l'ottimismo sul via libera al bazooka fiscale Usa. Stamane Tokyo ha chiuso in rialzo dell'8%. Adesso Camera e Senato devono approvare il pacchetto di stimoli, che Donald Trump è pronto a firmare.

Borse, Wall Street: future virano in positivo dopo intesa stimoli Usa

I future di Wall Street virano in positivo dopo che i negoziatori del Congresso e della Casa Bianca hanno annunciato un'intesa sul mega-pacchetto di stimoli all'economia da 2.000 miliardi di dollari. Il piano dovrebbe essere approvato in giornata. I future sul Dow Jones avanzano dell'1,15%, quelli sullo S&P dello 0,5% e quelli sul Nasdaq dello 0,11%.

Borse europee: future in rialzo, Eurostoxx a +1,6%

Avvio in rialzo per il future Eurostoxx 50 sulla scia dell'accordo trovato negli Usa sul maxi piano di aiuti da 2.000 miliardi di dollari per contrastare gli impatti dell'emergenza coronavirus. L'eurostoxx 50 viaggia intorno all'1,6%. I future sul Dax guadagnano l'1,1% e quelli sull'indice Ftse 100 avanzano dell'1,7%. A +8,4% quelli sul Cac di Parigi.

Borse, Tokyo chiude a +8,04% dopo intesa su stimoli Usa

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo dell'8,04% dopo che al Senato Usa i negoziatori hanno annunciato un'intesa sul pacchetto di stimoli da 2.000 miliardi di dollari. L'indice Nikkei termina a 19.546,63 punti.