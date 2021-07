Borse e bond in continuo saliscendi. Ma S&P e Nasdaq sono quasi da record

Borse e bond in continuo saliscendi. Ma S&P e Nasdaq sono da record

Tra venerdì e lunedì scorsi, Wall Street ha fatto registrare dei crolli spaventosi. Gli indici nella sola giornata del 19 luglio, hanno perso - si legge sul Sole 24 Ore - oltre due punti percentuali. Le cose non erano andate meglio il venerdì precedente, e con due indizi così si temeva uno storno più profondo, ma invece c'è stato al contrario un repentino cambio di marcia. Ogni qual volta parte una correzione a Wall Street i Tori tornano alla carica e la Borsa Usa aggiorna nuovi record.

Sono bastate - prosegue il Sole - due sedute, quella del 20 e del 21 luglio, per rimettere i conti in ordine e per riportare l’S&P 500 oltre i 4.350 punti, a ridosso del massimo storico a 4.382 punti. Stesso discorso per il tecnologico Nasdaq ormai prossimo all’area record dei 15mila.