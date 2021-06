Borse con il freno a mano dopo la Fed. A settembre indicazioni sulla stretta

La Fed rispetta le attese e l'azionario consolida in Europa: Milano -0,3%, Francoforte -0,3%, Londra -0,5%. La banca centrale americana ha confermato i tassi di interesse, ma ha segnalato di attendersi un aumento del costo del denaro entro la fine del 2023, prima di quanto previsto a marzo, poichè l'economia si riprende rapidamente dagli effetti della pandemia con i conseguenti impatti sull'inflazione.

Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha detto che il rispetto dello standard per la riduzione degli acquisti di obbligazioni rimane "molto lontano", ma ha aggiunto che l'economia sta facendo progressi verso gli obiettivi della Fed e che i responsabili politici valuteranno il momento opportuno per iniziare a ridimensionare gli acquisti nelle prossime riunioni (tapering).

Come atteso dal mercato, la Banca ha dunque giocato ancora una volta la carta del rinvio, ma non ha potuto negare di aver cominciato a mettere in conto di parlare di tapering. "La Fed ha solidificato un passaggio più falco nei toni e ha gettato le basi per una maggior flessibilità di politica nei prossimi mesi", commentano gli esperti di Morgan Stanley, che continuano ad attendersi che il Fomc "spinga in avanti le sue discussioni sul tapering a luglio e dia notizia al meeting di settembre, dunque con largo anticipo, di una decisione di tapering una volta che sia stato raggiunto ulteriore significativo progresso" in termini economici. L'annuncio formale è atteso da MS a marzo 2022.

Powell, ha "ribadito la sua visione che l'aumento dell'inflazione era temporaneo, ma ha anche notato la possibilità che l'inflazione possa rimanere alta più a lungo del previsto, data la mancanza di precedenti per una ripresa da una pandemia. Powell non ha fornito commenti dettagliati sulla tempistica per il tapering, che era il punto focale per il mercato, dicendo semplicemente che il Fomc ha parlato in merito all'inizio delle discussioni sul tapering. Ad ogni modo, ha affermato che sarebbe appropriato considerarlo se le condizioni economiche progrediscono verso i target e siamo usciti con l'impressione che le discussioni sul tapering inizieranno nel prossimo futuro", commentano gli esperti di Mizuho Securities.