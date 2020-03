Borse, effetto Biden e tagli in stile Fed. Wall Street: apre in forte rialzo

Wall Street: apre in forte rialzo; DJ +2,34% e Nasdaq +1,79%

Apertura in forte rialzo per Wall Street. Il Dow Jones avanza del 2,34% e il Nasdaq dell'1,79%.

Borse su, effetto Biden e tagli in stile Fed

Le Borse europee allungano il passo all'indomani della decisione della Fed di tagliare i tassi di interesse mentre Joe Biden ha portato a casa una serie di vittorie al Super Tuesday, grazie al supporto degli elettori moderati, fra cui il Texas. Recuperando il terreno perso nelle scorse settimane di fronte al più radicale Bernie Sander, i mercati scommettono sul fatto che l’ex vicepresidente americano sia destinato a diventare il candidato democratico per le elezioni presidenziali statunitensi. Un front runner, più favorevole a investitori e imprese.



"Una maggiore probabilità di un candidato democratico centrista ha fornito un certo conforto" agli investitori, commenta Hugh Gimber, strategist di Jp Morgan Asset Management. I gestori sono stati particolarmente preoccupati per le proposte politiche di Sanders in materia di assistenza sanitaria e grandi aziende tech, ricorda l'esperto. Gli investitori sperano anche che altre banche centrali, fra cui anche la Bce e governi seguano l'esempio della Federal Reserve che ha tagliato il suo tasso chiave di mezzo punto percentuale, la prima azione extra-meeting dal 2008 e agiscano per cercare di alleviare il danno economico causato dall'epidemia di coronavirus.



Così le Borse del Vecchio Contiente hanno accelerato il passo dopo una prima parte di mattinata incerta. Tutti i principali indici mostrano un rialzo superiore a un punto percentuale e sono guidati dagli acquisti sui titoli minerari e farmaceutici. Piazza Affari guadagna l'1,3% e ritrova quota 22mila punti nel Ftse Mib. Medesimo ritmo per Londra, Parigi e Francoforte, mentre Madrid segna +0,9% rallentata parzialmente dal rosso di Iag, Mediaset Espana e Banco Sabadell.



Sul Ftse Mib di Milano pochi i titoli in rosso: Juventus (complice il caos calendari sulle partite di Serie A) e Banco Bpm, dopo il piano industriale, perdono l'1%. In calo Ferrari (-0,8%) e Nexi(-0,4%). Spiccano invece le performance di Exor (+3,8%), dopo l'accordo per la cessione di PartnerRe, e di Ubi (+3,1%), ieri la Fondazionce Cassa di risparmio di Cuneo ha fatto altri acquisti comprando 845mila opzioni call su azioni Ubi. In evidenza Poste Italiane (+3%) e le societa' infrastrutturali (+2,5% Terna e Snam). Sul mercato secondario, brusca inversione di marcia per lo spread Btp-Bund che, dopo un avvio in rialzo, in tarda mattinata si riavvicina a quota 150 punti base.