Ucraina, i mercati tornano a fare i conti con la volatilità. Europa contrastata. A Milano boom di Leonardo

Borse Ue deboli, vola il settore Difesa. A Milano boom di Leonardo

Borse europee contrastate: i mercati si trovano a fare i conti con una forte volatilità, affrontando le tensioni geopolitiche, le incertezze relative alla pace in Ucraina e la politica commerciale aggressiva degli Stati Uniti. A partire da martedì entreranno infatti in vigore nuove tariffe Usa del 10% sulle importazioni provenienti da Cina, Canada e Messico. Gli investitori sono inoltre focalizzati sul dato dell'inflazione nell'area euro, a pochi giorni dal meeting della Bce previsto per giovedì. Dopo un avvio positivo, il Ftse Mib di Milano scivola sotto la parità (-0,5%). Anche Francoforte (-0,08%), Parigi (-0,2%) e Madrid (-0,86%), la peggiore, registrano flessioni. Londra, invece, resiste con un incremento dello 0,45%.

A Piazza Affari, il titolo Leonardo segna un’impennata del 12,6%, dopo che nei primi scambi non era riuscito a fare prezzo, arrivando a toccare un massimo di 45,5 euro, per poi stabilizzarsi intorno ai 43,2 euro. Anche altri titoli della difesa, come Bae Systems (+15%) a Londra, Rheinmetall (+17%) a Francoforte e Thales (+16,7%) a Parigi, vedono forti guadagni. Tra le blue chip milanesi, acquisti anche su Iveco (+3,4%) e sui titoli energetici Tenaris (+1,6%) e Eni (+0,46%). In fondo alla classifica, Nexi cede il 2,67% dopo le prese di beneficio seguite alla brillante performance di venerdì. Vendite anche su Campari (-2,3%), Prysmian (-2,14%) e Brunello Cucinelli (-2%), penalizzata dal taglio del giudizio a ‘Hold’ da parte di Stifel.

La moneta unica scambia anche a 156,51 yen (-18%) mentre il cambio dollaro/yen si attesta a 150,4.

In rialzo il prezzo del petrolio con il Brent a 73 dollari al barile (+0,3%), e il Wti a 69,9 dollari (+0,2%).

Continua a correre il bitcoin, con l’intenzione di Trump di creare una riserva strategica Usa di criptovalute, e scambia a 91.631,3 dollari (+6,2%). In rally anche il gas naturale scambiato ad Amsterdam a 47,25 euro al mwh (+6,6%).

Si stringe il divario tra tra Btp e Bund decennali tedeschi, questa mattina a 112 punti base. Il rendimento annuo italiano è stabile al 3,54% mentre quello tedesco sale al 2,42 per cento.