Borse, Europa cauta in vista del colloquio Trump-Putin. A Piazza Affari svetta Saipem, giù Saipem e Cucinelli

Borsa, Europa poco sopra la parità. A Milano svetta Saipem. Scivolano Cucinelli e Moncler

Le trattative per la pace in Ucraina (domani è attesa una telefonata tra Trump e Putin) e lo spauracchio di una recessione dell'economia americana non mandano le borse europee al tappetto che iniziano invece la settimana in cauto rialzo. A spingere la buona performance dei listini asiatici (Nikkei +0,93%) grazie al , balzo della produzione industriale in Cina che nel bimestre è cresciuta del +6%. In un clima di incertezza i listini del Vecchio Continente provano quindi a difendersi con Milano che segna un progresso dello 0,19% e Parigi dello 0,01%.

Poco sopra la parità anche Francoforte (+0,07%) in attesa del voto al Parlamento tedesco, atteso per martedì al Bundestag e venerdì al Bundesrat, sulla riforma del “freno del debito” necessaria per portare avanti i piani di aumento della spesa pubblica annunciati dal futuro Cancelliere, Merz.

In particolare, a Piazza Affari Saipem (+2,6%) che beneficia dell'upgrade di Jefferies che ha alzato il target price a 3,66 euro. Bene anche Amplifon (+0,7%) che questa mattina ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo finanziamento sostenibile di 175 milioni di euro. Fronte bancario, ben impostata Banco Bpm (+1,13%) nel giorno in cui parte l'Opa su Anima (-0,07%). Dopo una partenza tonica, viaggia cauta Leonardo che sale dello 0,55%. Scivolano in fondo al listino i titoli del lusso con Brunello Cucinelli che cede l'1,27% e Moncler l'1,14%.

Lo spread tra Btp e Bund apre a 106,6 punti, sugli stessi livelli della chiusura di venerdì. Il rendimento è al 3,928%. Le preoccupazioni per gli effetti dei dazi continuano a deprimere il dollaro mentre l'euro sale vicino ai massimi di 5 mesi. La moneta unica viene scambiato a 1,0872 dollari (-0,04%) e a 161,84 yen (+0,17%). Dollaro/yen 148,85 (+0,16%).