Borse Ue positive in scia al maxi-taglio dei tassi della Fed: bene Milano, brillano Campari e Cucinelli

Borse europee: aprono in rialzo dopo la Fed

Le Borse europee aprono in rialzo dopo che la Fed ha deciso un maxi taglio dei tassi di 50 punti base e soprattutto ne ha previsto un altro entro l'anno. Oggi c'è attesa per la decisione della Banca d'Inghilterra e domani per quella del Giappone.

A Francoforte il Dax avanza dello 0,95% a 18.898,15 punti, a Londra l'Ftse 100 sale dello 0,98% a 8.334,25 punti, a Parigi il Cac 40 guadagna l'1,51% a 7.557,04 punti e a Madrid l'Ibex-35 l'1,08% a 11.810,75 punti.

Borsa Milano: apre in rialzo dopo Fed, Ftse Mib +0,94%

Sul listino in evidenza Campari, che dopo non aver fatto prezzo (+8% teorico) avvia gli scambi a +6%. Brunello Cucinelli +2,50%, Stellantis e Iveco rispettivamente a +2,3% e +1,88%. Guadagni anche per i gruppi Interpump e Amplifon entrambi a +1,85%. Bene i bancari con Unicredit +0,55%, Intesa +0,49%, Bper +0,58%, Mps +0,4%. Tra gli energetici brilla Saipem +2,14%, seguita da Eni +1,14%, Enel +0,41%, Terna +0,40%. Tim segna +0,12%, Mfe balza a +2,63% (le azioni di categoria A, +2,73% le B) dopo i conti del semestre.

Campari rimbalza in Borsa, +6%

Campari rimbalza in Borsa dopo lo scivolone della vigilia, segnato dall'addio dell' ad Matteo Fantacchiotti. Il titolo in apertura fatica a fare prezzo e poi entra agli scambi in rialzo del 6% a 7,38 euro. In tarda serata Lagfin, il primo azionista con il 51,4%, ha annunciato che investirà ulteriori 100 milioni di euro per acquistare azioni "ritenendo che l'attuale prezzo di mercato dell'azione ordinaria Campari non rifletta accuratamente il valore reale"