Borse europee, chiudono in calo. Milano poco mossa, spread a 163

Borse europee: chiudono in calo



Chiusura in calo per le Borse europee su cui hanno pesato la voglia degli investitori di tirare il fiato dopo il recente rally e i timori per l'espandersi della pandemia di coronavirus negli Stati Uniti. Nel dettaglio, Francoforte ha ceduto l'1,01%, Londra l'1,53% e Parigi lo 0,74%. La migliore è stata Milano, dove il Ftse MIb ha limato soltanto lo 0,10%.



Piazza Affari chiude poco mossa, -0,1%; su Diasorin, scivola Tim



Piazza Affari chiude in lieve calo una giornata di assestamento, con il Ftse Mib che perde lo 0,1%. A frenare il rally dei mercati alcuni dati macro sull'industria tedesca e i dati sulla pandemia a livello globale. Fra i titoli a maggior capitalizzazione soffre Tim (-3,19%) che paga l'accelerazione di Iliad sul fronte della telefonia fissa; in luce invece Diasorin (+2, 18%) con un nuovo test sul Coronavirus.

Toniche anche Moncler nella moda e, fra gli industriali, Prysmian (+2,07,%). Nel comparto bene anche Interpump, mentre arretrano Fca e Pirelli. Nei finanziari bene Nexi e Banca Generali. Bene le big dell'energia, con Enel ed Eni toniche.



Titoli Stato: spread Btp/Bund chiude in calo a 163 punti



Lo spread tra i rendimenti del Btp decennale e del Bund tedesco frena a 163 punti in chiusura. Il tasso del Buono italiano si attesta all'1,22%.