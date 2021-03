Borse europee in rialzo dopo l'accordo sul vaccino tra Merck e J&J

Le Borse europee aprono in rialzo, dopo la chiusura negativa di Wall Street. I mercati guardano ai nuovi stimoli Usa e alle vaccinazioni che potrebbero favorire la ripresa, in particolare dopo che Biden ha annunciato che presto tutti gli americani avranno la possibilità di accedere al vaccino prodotto da Merck. Allo stesso tempo continuano a mostrarsi preoccupati di un possibile sell off dei Tresaury Usa, come quello che si è verificato la settimana scorsa. Londra avanza dello 0,71% a 6.663 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna +0,62% a 23.231 punti. Francoforte guadagna lo 0,59% a 14.133 punti e Parigi lo 0,55% a 5.842 punti. In rally le asiatiche e positivi i future di Wall Street.

Partenza in rialzo per Piazza Affari, con il Ftse Mib che a pochi minuti dall'avvio sale dello 0,7% a 23.245 punti. A sostenere l'andamento dei listini la buona performance delle piazze asiatiche ma soprattutto le parole arrivate dalla Fed sul futuro delle politiche di sostegno, la cui fine viene allontanata dalla volatilità sui bond. Fra i titoli principali gli acquisti premiano l'industria, con Stellantis (+2,09%) a trainare il comparto dopo i conti 2020; in rialzo anche i bancari (Unicredit +0,95%). Nell'energia tonici i petroliferi, misti lusso e farmaceutici.

Apertura in ribasso ma sopra quota 100 per lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi. Il differenziale frena a quota 101 dai 102,8 punti della chiusura di ieri. Il rendimento dei Buoni italiani scende allo 0,658% dallo 0,678% di ieri.