Borse europee miste, Parigi negativa. A Milano corrono i titoli bancari

Borsa Milano: chiude in positivo trainata da banche

Piazza Affari chiude la prima seduta della settimana in territorio positivo, dopo le incertezze iniziali dovute al sorprendente esito delle elezioni francesi, che ha completamento stravolto i risultati del primo turno, e che ha visto il Rassemblement National di Le Pen scivolare al terzo posto. L’indice Ftse Mib riduce i guadagni di giornata e si ferma a +0,17% a quota 34.046. Sul listino corrono ancora i bancari già protagonisti di diversi rally la scorsa settimana su ipotesi di risiko. A trainare i rialzi Bper +4,21% e Mps +2,89% in attesa delle mosse del Tesoro sulla restante quota del capitale ancora in mano pubblica. Sale anche Unipol (+1,94%), detiene il controllo di Bper con una quota poco sotto il 20%. Avanza anche la Popolare di Sondrio +2,47%, Unicredit +0,31%, Intesa 0,46%, FinecoBank +1,55%. ù

Borse europee: chiudono contrastate, Parigi negativa

A Milano l'indice Ftse Mib riduce i guadagni di giornata e si ferma a +0,17% a quota 34.046 punti. Maglia nera il Cac 40 di Parigi che arretra dello 0,63% a 7.627,45 punti a causa dell'incertezza politica. Il Dax di Francoforte avanza dello 0,06% a 8.472,65 punti. Male Londra dove l'Ftse 100 di Londra cede lo 0,13% a 8.193,49 punti.

Titoli Stato: spread chiude in calo a 137 pb, anche Oat giù

Chiusura in calo per lo spread tra Btp e Bund il giorno dopo il voto in Francia che ha visto la sconfitta a sorpresa del RN di Marine Le Pen. Il differenziale cala a 137 pb rispetto ai 140 dell'apertura. Il tasso si attesta al 3,886% dal 3,9%. Si restringe la forchetta tra Oat e Bund a 65,3 pb dai 69,5 dell'apertura con un rendimento del decennale al 3,16% dal 3,24% di questa mattina.