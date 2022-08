Borse europee positive aspettando la Fed (e il Gas è in leggera discesa)

Energia: Bonomi, imprese non reggono, governo intervenga subito

Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi lancia l'allarme per il caro gas con i prezzi arrivati alle stelle che stanno mettendo in ginocchio le imprese. "Finora le imprese italiane sono state abbastanza capaci e flessibili da difendersi meglio di altre, per esempio colmando i vuoti lasciati dalla Cina in lockdown. Ma ora nell'industria abbiamo casi di bollette decuplicate, non possiamo reggere. Solo nei primi sette mesi del 2022 la cassa integrazione straordinaria è salita del 45% rispetto a un anno fa e non abbiamo ancora visto il peggio: in autunno arriveranno nuovi rincari energetici, mentre l'inflazione dei mesi scorsi sulle materie prime continuerà a scaricarsi sui prezzi al consumo. Ci saranno seri problemi su redditi e potere d'acquisto delle famiglie. Il grido di dolore delle imprese fin qui è stato un po' ignorato, ma ora c'è urgenza di nuovi interventi" dice il numero uno degli industriali in una intervista al "Corriere della Sera", ricordando come non si può attendere che si formi il nuovo governo dopo le elezioni del prossimo 25 settembre.

Borsa: Europa positiva in avvio

Le Borse europee in rialzo, in attesa del discorso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, che potrebbe fornire indizi sui piani di inasprimento monetario della banca centrale statunitense. Restano le preoccupazioni per la crescita dell'economia europea alle prese con la crisi energetica, ma i prezzi del gas sono oggi in discesa dopo i picchi raggiunti ieri (oggi i contratti scendono dell'8,84% a 293 euro al megawattor dopo il record di ieri in chiusura a 321,414 euro).

Cosi' a pochi minuti dall'avvio delle contrattazioni l'indice Dax della Borsa di Francoforte avanza dello 0,51% a 13.339,26 punti, l'indice Cac di Parigi guadagna lo 0,59% a 6.419,28 punti, l'indice Ftse di Londra sale dello 0,67% a 7.530,10 punti, l'indice Ibex di Madrid segna +0,56% a 8.233,50 punti e l'indice Ftse Mib di Milano +0,35% a 22.532.00 punti. Oggi l'indice sul clima dei consumatori tedesco Gfk e' sceso a -36,5 per settembre, notevolmente al di sotto del -31,8 previsto, ma in Francia, dopo sette mesi consecutivi di calo, la fiducia dei consumatori e' risultata in lieve aumento.

Borse asiatiche: listini in cauto rialzo in attesa Powell

Le Borse asiatiche viaggiano in cauto rialzo, in attesa del discorso che oggi il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, terra' al simposio di Jackson Hole, e dal quale gli investitori sperano di trarre indizi sul ritmo dei prossimi aumenti dei tassi della banca centrale statunitense. Le piazze cinesi hanno faticato a trovare una direzione, con i titoli del consumo che hanno compensato le perdite delle societa' energetiche. Shanghai registra un timido +0,02% mentre Hong Kong guadagna lo 0,59%, sostenuta dalla notizia di possibili progressi nei colloqui tra Cina e Stati Uniti per trovare un accordo sulla revisione contabile. In rialzo anche Tokyo che sale dello 0,58% e Seul che avanza dello 0,14%.