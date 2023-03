Borse, il salvataggio del Credit Suisse non convince: Ue verso avvio in rosso

Borse, Ue verso un avvio in rosso

In attesa di capire che conseguenze avrà l’attuale crisi sulle politiche monetarie delle banche centrali, il Ftse Mib milanese resta deciso ribasso, così come gli altri principali listini. Mercoledì è in calendario la decisione della Fed sui tassi di interesse e al momento i future sui Fed Funds sono divisi quasi equamente tra un rialzo di 25 punti base (51,7% di probabilità) e il mantenimento dello status quo (48,3%).

Borse asiatiche in rosso. Hong Kong a -3,19%

La Borsa di Shanghai ha chiuso con una perdita dello 0,48% per terminare a 3.234,91 punti. L'indice di Shenzhen ha perso lo 0,27% per concludere la seduta a 11.247,13 punti. L'indice di riferimento Hang Seng di Hong Kong perde al momento il 3,19%, a causa dei timori degli investitori per il settore bancario; HSBC crolla del 7,06%.