Borse in rosso dopo il Consiglio Ue. Milano -0,89%, spread in calo a 234

Piazza Affari chiude in calo una giornata volatile in cui, dopo un avvio in negativo, era riuscita a recuperare; il Ftse Mib ferma le contrattazioni a -0,89% a quota 16.858 punti, con un calo di circa l'1,2% nella settimana, la seconda in ribasso di fila. A penalizzare il listino milanese, in un momento di incertezza sulla ripartenza dell'attivita' economica dopo il lockdown legato alla pandemia da Coronavirus e sulla risposta europea, e' anche l'andamento stentato di Wall Street. A Piazza Affari soffrono i bancari: pesanti Bper e Banco Bpm; perde il 3,07% Unicredit, mentre Intesa Sanpaolo lascia sul terreno il 2,93%. Fra i titoli finanziari bene Nexi, mentre limita i danni il risparmio gestito. Energetici a due velocita': soffrono le big Enel ed Eni, bene le utilities (Italgas +1,33%); toniche le reti, con Terna (+4,21%) in spolvero. Mista l'industria: cala la galassia del Lingotto; giu' anche Leonardo, salgono Pirelli (+1,24%) e Prysmian. In calo la moda, tonica Stm (+1,3%).



Borsa,spread Btp-Bund chiude a 234 punti base: rendimento all'1,87% - Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso in calo a 234 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,87% sul mercato secondario.