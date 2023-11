Borsa, la Fed spinge in rialzo l'Europa. Piazza Affari positiva

Borsa, Europa positiva. Milano in rialzo: vola Tenaris dopo i conti

Le Borse europee aprono in cauto rialzo dopo la decisione della Fed di mantenere fermi i tassi di interesse e di lasciare aperta la porta a un futuro rialzo del costo del denaro, anche se l'impressione degli investitori è che la banca centrale Usa potrebbe arrestare le strette per quest’anno. Nei primi scambi l'indice Cac 40 di Parigi segna un +0,02% a 6.933,80 punti, il Dax 30 di Francoforte avanza dello 0,70% a 15.026,65 punti e l'Ftse 100 di Londra registra un progresso dello 0,77% a 7.399,02. A Milano l'Ftse Mib sale dello 0,80%. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre la giornata stabile a 190 punti, poco sopra i 189 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari al 4,638%, in lieve calo dal 4,66% precedente.