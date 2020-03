Borse, Milano maglia nera in Ue. S’impenna lo spread

E' durato poco il tentativo di rimbalzo di Piazza Affari. Dopo un'ora dall'avvio delle contrattazioni, come scrive Radiocor, il Ftse Mib, che aveva aperto in rialzo dell'1,58%, ha di nuovo imboccato la strada del ribasso, arrivando a segnare la performance peggiore d'Europa, in calo del 2,5% a 21.449 punti. Del resto l'Italia è il Paese più colpito dall'emergenza sanitaria. Hanno comunque rallentato il passo anche le altre Borse europee. Lo spread, in calo in avvio, è tornato a peggiorare, balzando sopra 180 punti.

A Piazza Affari si registra una serie di aste di volatilità per eccessivo ribasso. Le banche sono i titoli più venduti: Banco Bpm è la peggiore della prima fase della seduta e cede il 7,4% a 1,8 euro. Sulla stessa linea Bper, che affonda del 6,25%, seguita da Unicredit (-5,9%) e Ubi banca (-5,7%).

Borse asiatiche: chiudono in forte rialzo, Shanghai +3,15%

Le Borse asiatiche rimbalzano e chiudono in forte rialzo dopo le dichiarazioni della Boj. La Banca centrale del Giappone ha annunciato che "si adoperera' per fornire ampia liquidita' e garantire stabilita' sui mercati finanziari attraverso opportune operazioni di mercato e acquisti di attivita'". Tokyo chiude in aumento dello 0,95%. Shanghai sale del 3,15% a 2.970,93 punti e Shenzhen guadagna il 3,77% a 1.869,65 punti sulla scia dei progressi nel ripristino della produzione in fabbrica dopo settimane di interruzioni dovute al coronavirus. Hong Kong avanza dello 0,83%.

Petrolio: prezzo in rialzo, Wti sopra 46 dollari

Il prezzo del Petrolio e' in rialzo e il Wti torna sopra 46 dollari dopo essere sceso alla fine della scorsa settimana sotto quota 43 dollari. Sui mercati asiatici i future sul Light crude Wti avanzano di 1,21 dollari a 45,93 dollari, dopo un top di 46,42 dollari e quelli sul Brent crescono di 1,51 dollari a 51,21 dollari al barile.