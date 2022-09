Borse, Milano peggiore in Europa (-3,3%): il voto preoccupa Piazza Affari

Borsa, Piazza Affari chiude come peggiore in Europa dopo l'americana Wall Street

Resta molto pesante l'andamento delle Borse europee dopo l'avvio di Wall Street: Milano nell'ultima seduta prima del voto alle elezioni politiche del 25 settembre, in un clima molto nervoso e volatile si conferma la peggiore con un calo dell'indice Ftse Mib del 3,3%, seguita da Londra, Amsterdam e Madrid che oscillano su ribassi superiori ai due punti percentuali. Male anche Parigi e Francoforte che perdono rispettivamente l'1,9% e l'1,8%.

Sulla Piazza milanese pesano le incertezze dovute al voto. Infatti, non c'è la sicurezza che dopo le elezioni sia garantita una stabilità e che venga formato subito, appunto, un nuovo governo.

L'onda lunga delle vendite arriva anche a Mosca, che paga le prospettive delle guerra in Ucraina e il rischio di ripercussioni interne con nuove sanzioni: l'indice Moex in rubli scivola del 5%, l'Rtsi espresso in dollari cede due punti percentuali. In leggera diminuzione la tensione sui titoli di Stato, con il rendimento del Btp decennale al 4,24% dopo un massimo di seduta al 4,35%, che ritocca i massimi dal 2013.

In questo contesto tra i titoli maggiori di Piazza Affari Tenaris cede il 7% sulla debolezza del prezzo del petrolio, con Leonardo ed Eni, fermata anche in asta di volatilità, che scivolano di cinque punti percentuali.

Cedono Tenaris, Leonardo, Intesa ed Eni. In tenuta Atlantia

Ultima seduta prima delle elezioni pesantemente negativa per la Borsa di Milano, il peggiore tra i principali mercati azionari in Europa, dove comunque tutti i listini sono scivolati: l'indice Ftse Mib ha chiuso in ribasso del 3,3% a 21.066 punti, sui minimi della giornata.

Tra i titoli maggiori di Piazza Affari, brusco scivolone di Tenaris (-8,3%) anche sulla debolezza del petrolio, male Leonardo (-6%) con Eni e Intesa, che hanno ceduto entrambi il 4,7%. Ha provato a tenere Atlantia, limato dello 0,3%.