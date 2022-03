Guerra Ucraina, Europa ancora in rosso. Male Piazza Affari. Petrolio record

Petrolio: Brent oltre quota 112 dollari al barile, record da 2014. Gas sale

Il prezzo dei futures del Petrolio Brent supera la soglia dei 112 dollari scambiando a 112,76 dollari al barile in rialzo del 7,42%. Questa quota che non veniva toccata da aprile 2014. Il Wti di riferimento statunitense segna a 110,91 dollari al barile, in aumento del 7,31%, oltre il record di 105 dollari al barile raggiunto nel 2014. Il gas in rialzo del 7% a 131 euro.

Borse europee in calo (tranne Londra). Piazza Affari giù

Apertura in calo per le Borse europee. L'unica in controtendenza e' Londra con l'Ftse 100 che nei primi scambi segna +0,52% a 7.368,65 punti. Sui mercati pesano i timori del prolungarsi del conflitto in Ucraina. A Piazza Affari l'Ftse Mib scende dello 0,74%. A Francoforte il Dax lascia sul terreno lo 0,59% a 13.826,80 punti e a Parigi il Cac 40 perde lo 0,57% a 6.359,98 punti. Male anche Madrid con l'Ibex 35 a -0,50% e 8.147,35 punt

Borse, attesa per il discorso di Powell (Fed)

I mercati attendono il discorso del numero uno della Fed, Jerome Powell: alla luce della situazione internazionale, a marzo il rialzo dei tassi potrebbe essere di soli 25 punti base anziche' 50

Borsa: Shanghai chiude a -0,13%, Shenzhen a -0,56%

Le Borse cinesi terminano la seduta in territorio negativo nel mezzo della guerra tra Russia e Ucraina: l'indice Composite di Shanghai cede lo 0,13%, a 3.484,19 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,56%, scivolando a quota 2.313,18.

Cambi: euro apre in calo, rublo perde quota

L'euro apre in calo sotto 1,11 dollari. La moneta unica viene scambiata a 1,1096. Euro/yen a 127,75 e dollaro in rialzo sullo yen a 115,12. Il rublo torna a perdere quota sul dollaro, ed e' scambiato a 99,22.

Borsa Mosca: chiusa per il terzo giorno consecutivo

La Borsa di Mosca resta chiusa anche oggi, per il terzo giorno consecutivo. Pesano i timori di un crollo dei principali titoli a causa delle dure sanzioni economiche imposte dall'Occidente per l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. "La Banca di Russia ha deciso di non riprendere le negoziazioni il 2 marzo 2022 sulla Borsa di Mosca nella sezione del mercato dei titoli (...)" con alcune eccezioni, si legge in una nota. Le eccezioni riguardano gli ordini diretti con regolamenti in rubli, i derivati - ad eccezione degli strumenti di mercato derivati nella sezione delle coppie di valute - i metalli preziosi e alcuni contratti per futures in posizioni di chiusura. La Banca centrale russa rivedra' la sua decisione domani intorno alle 6:00 Gmt.

