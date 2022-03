Usa, Biden: "Chiuso spazio aereo ai russi. Task force per punire oligarchi"

Biden: "Sostegno agli iraniani". La gaffe, sbagliato il nome degli ucraini

Joe Biden non vuole la guerra. Dal discorso sullo Stato dell'Unione del presidente Usa emerge chiaramente questo aspetto. Gli Stati Uniti restano comunque vigili sull'evolversi della situazione in Ucraina. "Questo è un test vero, - spiega Biden - ma ha bisogno di tempo. Siamo più uniti all’Onu, siamo più uniti in Europa, la gente è contro la guerra, lo è in tutto il mondo, anche in Russia. Stasera, dico che gli oligarchi russi e i leader corrotti che hanno fatto miliardi di dollari con questo violento regime, non lo faranno più. Il dipartimento di Giustizia sta mettendo insieme una task force che darà la caccia ai crimini commessi dagli oligarchi russi”. La Camera gli ha tributato un applauso.

Biden annuncia anche il divieto di utilizzo dello spazio aereo degli Stati Uniti da parte delle compagnie aeree russe, il provvedimento sara' pienamente efficace entro la fine di mercoledì. Gaffe del presidente, si è confuso, parlando di “iraniani” al posto di “ucraini”. L’errore è stato commesso all’inizio quando Biden aveva voluto lodare il popolo ucraino per come sta reagendo all’invasione russa. “Putin - ha detto - può circondare Kiev con i carri armati, ma non conquisterà mai il cuore e l’anima del popolo iraniano”. La gaffe è diventata subito virale sui social.

