Edison, Ronan Lory è il nuovo Chief Financial Officer del Gruppo

Edison, Ronan Lory assume l’incarico di Chief Financial Officer

Ronan Lory assume l’incarico di Chief Financial Officer di Edison, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Nicola Monti, entrando a far parte del Comitato Esecutivo a decorrere dal 1 marzo 2022. Laureato all’Ecole Supérieure de Commerce de Paris, Ronan Lory comincia la propria carriera nel settore della consulenza presso AT Kearney. Nel 2003 entra nel gruppo EDF e lavora insieme al Direttore Operativo (COO) alla ridefinizione della strategia e della struttura gestionale del gruppo. Nel 2007 diventa Financial Controller e Direttore M&A di EDF Energy a Londra e nel 2011 Direttore Finanziario per le attività non nucleari. Nel 2013 viene nominato Direttore Finanziario di EDF Trading, l'interfaccia del gruppo EDF sui mercati all'ingrosso delle materie prime. Nel 2017 si trasferisce a Singapore con l’incarico di direttore generale di JERA Global Markets (joint venture tra la società giapponese JERA e il gruppo EDF) e cura lo sviluppo di una piattaforma di trading mondiale per il gas con attività a Londra, Amsterdam e Nord America.

Ronan Lory subentra a Didier Calvez, Chief Financial Officer di Edison dal 2012 che lascia l’attività lavorativa per raggiunti requisiti di pensionamento. La società esprime sentito apprezzamento e ringrazia Calvez per il prezioso contributo professionale e umano ed i rilevanti risultati ottenuti durante il lungo periodo di collaborazione con il Gruppo Edison.