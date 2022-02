Lol 2 torna su Amazon Prime, data di uscita, orario, cast e tutti i dettagli

Lol 2 torna stasera su Amazon Prime: le prime puntate dal 24 febbraio, il finale dal 3 marzo

C'è Corrado Guzzanti nei panni di Vulvia e Antonello Venditti, Virginia Raffaele con le sue esilaranti imitazioni, il mago Forest con un fuoco di fila di trovate. Dal 24 febbraio arriva su Prime Video la seconda stagione di "LOL-Chi ride è fuori", produzione Endemol Shine Italy per Amazon Studios, che promette risate senza sosta.

Dopo l'enorme successo della prima stagione Fedez e Frank Matano tornano nella cabina di comando per osservare dieci comici chiusi in una stanza che provano in ogni modo a far ridere gli altri concorrenti, e allo stesso tempo a non ridere delle loro performance.

Oltre a Raffaele, Guzzanti e Forest, nel cast di quest'anno ci sono Maccio Capatonda, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Diana Del Bufalo, Maria Di Biase, Tess Masazza e Max Angioni. Lui e la Raffaele rivelano quale è stato il concorrente più "insidioso": "Purtroppo Forest era già un mio incubo, perché mi fa ridere così da fermo, normale, zitto, seduto, io già rido. Non è mai fermo. E poi, come dice lui, è un continuo, tu ad un certo punto gli meneresti, perché non si ferma".





Il diretto interessato è rimasto stregato da una performance di Guzzanti: "C'è stato un pezzo di Guzzanti dove lui era un bolognese che fingeva di essere un napoletano risentito perché i napoletani vengono trattati un po' male però lui era un bergamasco però di origine fiorentina. Aveva questa doppia, che è difficilissimo da fare". I concorrenti avevano escogitato dei metodi per cercare di non ridere.

"Io mi sono addirittura presa a schiaffi da sola, mi sono schiaffeggiata per non ridere, ma forte, come una deficiente. Quindi dolore fisico". Forest aveva una tecnica tutta sua: "Io avevo diverse tecniche. Una era che ho lasciato la mia macchina parcheggiata in doppia fila fuori, quindi io in testa avevo solo la mia macchina: me la porteranno via? Me la graffieranno e basta? Mi faranno un multone? Sarà un vigile o una vigilessa?".





Alice Mangione aveva trovato un altro metodo. "Io avevo delle foto di mia nonna morta. Ero tempestata di foto di mia nonna morta". E per rendere l'impresa ancora più complicata, in questa edizione, c'è anche l'intervento a sorpresa di Lillo. I primi quattro episodi di LOL 2 saranno disponibili in streaming il 24 febbraio e gli ultimi due dal 3 marzo, con il gran finale.



