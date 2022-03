La Stampa, Annalisa Cuzzocrea promossa vicedirettrice

La Stampa, Flavio Corazza saluta la redazione: Annalisa Cuzzocrea nominata nuova vicedirettore

Annalisa Cuzzocrea è la nuova vicedirettrice de La Stampa. Con un ordine di servizio, Massimo Giannini, ha annunciato un nuovo passaggio nel piano di riorganizzazione della Stampa. Con il mese di marzo, Flavio Corazza inizia il percorso di prepensionamento. “E’ la prima volta, nella storia di questo giornale, che una collega assume un incarico così significativo”, sottolinea Giannini, che nel suo messaggio ha parole di elogio e riconoscenza verso Corazza. Infine, Giannini preannuncia anche altre novità, che riguardano la riorganizzazione delle province.

Cuzzocrea nuova vicedirettrice, il testo ufficiale dell’Ordine di Servizio

“Care colleghe, cari colleghi, prosegue il piano di riorganizzazione condiviso con l’azienda e con il Cdr, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione del lavoro. Da domani 1° marzo Flavio Corazza, dopo una lunga e impareggiabile carriera a La Stampa, comincia il percorso di cassa integrazione che precede il prepensionamento”, scrive il direttore.

“Per quanto mi riguarda”, continua Giannini, “pochi altri colleghi si possono identificare con la storia della Stampa come Flavio. Lui c’era già, quando io venni in questo giornale per la prima volta, nel 1995. Ed era già quello che negli anni successivi, tutti noi e tutti voi abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare. Flavio Corazza, di nome e di fatto. Un solido pilastro del giornale, uno scudo sicuro per tutti i colleghi. A lui, oltre all’affetto e all’amicizia, vanno il mio personale ringraziamento e il ringraziamento della azienda, per il contributo impagabile di questi anni”.